Падение стоимости значительное.

Цены на топливо в Украине в марте 2025 года снизились. Снижение стоимости составило около гривни на литре.

Издание РБК-Украина пишет, что по данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены 31 марта на бензин А-95 составляют 55,66 гривни за литр. Отмечается, что за месяц цена снизилась на 1,25 гривни.

При этом дизельное топливо продается по 54,36 гривни за литр, а падение составило 0,94 гривни. В то же время автогаз продают по 36,13 гривни за литр, а снижение цены составило 0,85 гривни.

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На цены на бензин и другое топливо влияет падение объемов продаж из-за уменьшения количества населения и уровня его мобильности. Кроме того, влияние оказывают мировые цены на нефть, ведь Украина с начала полномасштабного вторжения РФ почти все топливо завозит из других стран.

Самый дешевый бензин в Иране. Здесь цена составила примерно 0,03 доллара за литр.

Дороже всего бензин стоит в Гонконге. Жители специального административного района покупали топливо по цене 3,41 доллара за литр.

Россия расположилась на 11 месте среди стран, где бензин стоит дешевле всего: в среднем россияне платили 0,6 доллара за литр. Значительно дороже топливо стоит в Китае - там цена составляла 4,40 доллара за галлон.

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