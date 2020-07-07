"Центрэнерго" купит у Ахметова 1,2 миллиона тонн угля для поддержки его шахт

Буславец настаивает, что сейчас сжигание газа на ТЭЦ вместо угля "представляется экономически выгодным, однако это временное краткосрочное решение".

Государственное "Центрэнерго" планирует у отечественных производителей купить ориентировочно 2,4 миллиона тонн угольной продукции, из которых около половины обеспечат государственные шахты, а остальные купят у частных компаний. Крупнейшей негосударственной угледобывающей компанией является "ДТЭК" Рината Ахметова.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечают, что, несмотря на решение Кабинета министров относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, сейчас "Центрэнерго" продолжает использовать природный газ для производства электрической энергии.

Поэтому предприятию рекомендуют определиться с перспективами закупок угольной продукции до конца года.

По словам временной исполняющей обязанности министра ведомства Ольги Буславец, "сейчас сжигание газа представляется экономически выгодным, однако это временное краткосрочное решение".

"Сейчас уже наблюдается тенденция к увеличению цены на природный газ. А с началом отопительного сезона и повышением спроса на газ, такой рост только ускорится. Поэтому, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить устойчивые поставки угольной продукции", - отметила она.

По словам главы Минэнерго, чем дольше шахты будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы.

"Поэтому, если уже в ближайшее время шахтеры не вернутся к работе в осенне-зимний период, мы будем вынуждены импортировать уголь по совсем другим ценам", - пояснила Буславец.

В ведомстве уточнили, что на второе полугодие "Центрэнерго" потребуется ориентировочно 2,4 миллиона тонн угольной продукции. Из которых государственными шахтами может быть обеспечено только около половины от необходимого объема. Остальное "Центрэнерго" имеет возможность закупать у отечественных производителей "по конкурентным ценам".

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомные энергоблоки и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которая производит самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславець была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее работал топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

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