Кабмин предоставил дорогим угольным ТЭС приоритет на рынке электроэнергии

Министерству энергетики поручено утвердить перечень ТЭС, для которых будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.

Правительство рекомендовало оператору Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" обеспечить теплоэлектростанциям (ТЭС) на угле приоритетную диспетчеризацию произведенной ими электроэнергии до ноября 2020 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 17 июня, опубликованном на правительственном портале.

"Министерству энергетики, с учетом требований части 5 ст. 44 Закона "О рынке электроэнергии", утвердить перечень генерирующих мощностей ТЭС в разрезе энергоблоков, которые используют уголь для производства электроэнергии и относительно которых будет осуществляться приоритетная диспетчеризация", - говорится в распоряжении.

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Кроме того, "Укрэнерго" рекомендуют "обеспечить приоритетную диспетчеризацию установленных генерирующих мощностей тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электрической энергии".

Исключение составляет газ, который используется для технологических нужд для поддержания устойчивого горения и выполнения операций по пуску/остановке основного оборудования.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики Ольга Буславец заявила, что основным топливом для производства электроэнергии в Украине должен быть украинский уголь.

По ее словам, ситуация с искусственным снижением спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом росту социально-экономической напряженности в регионах.

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Справка УНИАН. Обновленный баланс энергосистемы Украины, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдитнгу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время, на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

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