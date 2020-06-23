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Кабмин предоставил дорогим угольным ТЭС приоритет на рынке электроэнергии

17:46, 23 июня 2020
Энергетика
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Кабмин предоставил угольным ТЭС приоритет на рынке электроэнергии / фото УНИАН

Правительство рекомендовало оператору Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" обеспечить теплоэлектростанциям (ТЭС) на угле приоритетную диспетчеризацию произведенной ими электроэнергии до ноября 2020 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 17 июня, опубликованном на правительственном портале.

"Министерству энергетики, с учетом требований части 5 ст. 44 Закона "О рынке электроэнергии", утвердить перечень генерирующих мощностей ТЭС в разрезе энергоблоков, которые используют уголь для производства электроэнергии и относительно которых будет осуществляться приоритетная диспетчеризация", - говорится в распоряжении.

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Кроме того, "Укрэнерго" рекомендуют "обеспечить приоритетную диспетчеризацию установленных генерирующих мощностей тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электрической энергии".

Исключение составляет газ, который используется для технологических нужд для поддержания устойчивого горения и выполнения операций по пуску/остановке основного оборудования.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики Ольга Буславец заявила, что основным топливом для производства электроэнергии в Украине должен быть украинский уголь.

По ее словам, ситуация с искусственным снижением спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом росту социально-экономической напряженности в регионах.

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Справка УНИАН. Обновленный баланс энергосистемы Украины, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдитнгу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время, на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

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