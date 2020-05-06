Нардеп объяснил, почему Кабмин сворачивает дешевую электроэнергию и поднимает людям тарифы на свет

Он убежден, что переориентировать страну с более дешевой атомной электроэнергии на более дорогую тепловую хотят в угоду одному отдельно взятому олигарху.

Украина собирается сократить объемы закупок ядерного топлива, поскольку никто не планирует выводить наши атомные электростанции на стандартные мощности, то есть восстанавливать энергоблоки, заявил народный депутат Александр Дубинский.

«Врио министра энергетики Ольга Буславец, говорит, что отключение нескольких гигаватт мощности нашей атомки с более дешевой электроэнергией — это временно. Но это ложь. На самом деле, никто не собирается возвращать мощности на предыдущий уровень. Именно на этот момент нужно было обратить внимание вчера, когда публиковался документ с предложениями Буславец по энергетике. Но все обратили внимание только на ее идею майнить криптовалюты на дешевой энергии в Украине», — подчеркнул он, передает dubinsky.pro.

Он убежден, что переориентировать страну с более дешевой атомной электроэнергии на более дорогую тепловую хотят в угоду одному отдельно взятому олигарху. Владельцу ДТЭК Ринату Ахметову. Разница в себестоимости энергии ощутима на каждом произведенном киловатте:

56 копеек – атомная;

1,65 грн – тепловая;

4,8 грн – «зеленая» (экологически чистая).

«И что говорит наш новый министр энергетики? «Мол, мы не можем себе позволить дешево производить слишком много дешевой атомной энергии. Давайте, мы будем отключать потребителей от дешевой электроэнергии, а чтобы куда-то дешевые гигаватты, мы отправим их на майнинг криптовалют». Чтобы впустую не девалась. Как-то так», — заметил Дубинский.

Он убежден, что Ольга Буславец после таких предложений, достойна только одного — скорой отставки. Если премьер-министр Денис Шмыгаль не проведет ее, то стоит увольняться и ему.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса лишилась дешевой атомной электроэнергии и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.