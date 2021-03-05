По словам главы регулятора, годовой продукт позволит гражданам "не шарахаться каждый месяц и думать, какая цена на газ".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла предварительное решение, обязывающее все газопоставляющие компании опубликовать годовые цены на газ для населения до 25 апреля для вступления в силу с 1 мая 2021 года.

Читайте такжеВведение годового тарифа на газ для населения могут перенести: в "Нафтогазе" назвали срокиКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее предварительное решение регулятор принял сегодня.

Согласно постановлению, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны до 25 апреля обнародовать на собственных веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и другую информацию о базовом летнем предложении.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что годовые контракты газопоставляющих компаний никак не помешают гражданам менять поставщика газа в любое время.

"Годовой продукт позволит гражданам не шарахаться каждый месяц и думать, какая цена на газ. Это позволит нивелировать волатильность и защитить таким образом потребителей, поэтому годовой продукт будем вводить", - сказал он.

Тарасюк сказал, что сегодня, 5 марта, документ получает предварительное одобрение и начинается процесс общественного обсуждения для того, чтобы с 1 мая его ввести.

Что этому предшествовало

1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

В январе 2021 года правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск годового контракта на поставку газа для населения со второго квартала.

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Автор: Анна Бредихина