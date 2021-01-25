Опрошенные говорят, что цены выросли на все, а зарплата не повысилась

Немало украинцев получили уже первые платежки за коммуналку в новом году.

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривен-это не бедностьО своих впечатлениях и переживаниях они рассказали ТСН.uа.

"Люди шокированы ценами. Мол, если они еще могут заплатить, то что делать старшим людям. У большого количества людей начали накапливаться долги по коммунальным услугам", - говорится в сообщении.

К тому же выросли цены на все, а зарплата не повысилась.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должно принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 гривни за кубометр.

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Автор: УНИАН