По словам депутата, Кабмин намерен ограничить стоимость газа тарифом 6,99 грн за куб. м, при рыночной его цене 9-11 грн за куб. м.

Решение правительства и президента о введении государственного регулирования цены на газ для населения с февраля 2021 года будет работать исключительно в пользу граждан, олигархи от этого решения не выиграют.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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По его словам, решением правительства предусматривается, что розничная цена во всех регионах должна быть не более 6,99 грн за куб. м. Газ собственной добычи есть только у НАК «Нафтогаз Украины», а все остальные газсбыты работают на газе, купленном за рубежом, стоимость которого значительно выше.

«То есть сначала покупают газ по рыночным ценам на оптовом рынке и затем продают на розничных. Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9-11 грн. Продавать розничному потребителю можно по цене не выше 6,99 грн. Конечно, ни о каких прибылях Фирташа или других олигархов здесь говорить не приходится. Такие утверждения - это безграмотность, помноженная на желание политического хайпа на конъюнктурной волне газа», - написал глава комитета.

Герус подчеркнул, что регулированная цена на газ пойдет на пользу только бытовым потребителям, которые купят голубое топливо по стоимости ниже рыночной.

«Это решение принято исключительно в интересах граждан Украины, которые в холодную зиму во время карантина могут пострадать от слишком резкого роста цены газа. Для временного ограничения цен на газ есть все основания: и теоретико-научные, и понимание практических сложных обстоятельствах сегодняшней ситуации», - отметил он.

По информации Геруса, особенно критической проблема газового рынка стала на фоне почти 5-кратного роста цены газа на оптовых рынках, начиная с весны прошлого года.

«В таких условиях временное государственное регулирование полностью оправдано», - добавил он.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.

13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.

14 января 2021 года Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине.

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Автор: Анна Бредихина