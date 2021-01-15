Решение правительства и президента о введении государственного регулирования цены на газ для населения с февраля 2021 года будет работать исключительно в пользу граждан, олигархи от этого решения не выиграют.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
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По его словам, решением правительства предусматривается, что розничная цена во всех регионах должна быть не более 6,99 грн за куб. м. Газ собственной добычи есть только у НАК «Нафтогаз Украины», а все остальные газсбыты работают на газе, купленном за рубежом, стоимость которого значительно выше.
«То есть сначала покупают газ по рыночным ценам на оптовом рынке и затем продают на розничных. Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9-11 грн. Продавать розничному потребителю можно по цене не выше 6,99 грн. Конечно, ни о каких прибылях Фирташа или других олигархов здесь говорить не приходится. Такие утверждения - это безграмотность, помноженная на желание политического хайпа на конъюнктурной волне газа», - написал глава комитета.
Герус подчеркнул, что регулированная цена на газ пойдет на пользу только бытовым потребителям, которые купят голубое топливо по стоимости ниже рыночной.
«Это решение принято исключительно в интересах граждан Украины, которые в холодную зиму во время карантина могут пострадать от слишком резкого роста цены газа. Для временного ограничения цен на газ есть все основания: и теоретико-научные, и понимание практических сложных обстоятельствах сегодняшней ситуации», - отметил он.
По информации Геруса, особенно критической проблема газового рынка стала на фоне почти 5-кратного роста цены газа на оптовых рынках, начиная с весны прошлого года.
«В таких условиях временное государственное регулирование полностью оправдано», - добавил он.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.
- 13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.
- 14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.
- 14 января 2021 года Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине.
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