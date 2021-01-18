По словам премьера, таким образом в среднем цена на газ по стране уменьшится на 30%, а для большинства граждан цена снизится даже на 40%.

Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона фиксированную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеЦена на газ в 2021 году: украинцам озвучили условия для снижения тарифа"По поручению президента Зеленского правительство принимает постановление, которым устанавливается граничная цена на газ 6,99 грн за куб. м. Такая цена будет действовать на время до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше чем 6,99 грн поставщики не смогут поднимать цены", - сказал он.

По словам Шмыгаля, в среднем с февраля цена на газ по стране уменьшится на 30%, а для большинства граждан цена снизится даже на 40%.

"Решение об установлении граничной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа. Но без вмешательства в ситуацию уже в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 гривен за куб. м", - сказал Шмыгаль.

Цена на газ: какой она была раньше

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина