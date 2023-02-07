Энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия.

С начала полномасштабной войны в Украине при исполнении служебных обязанностей погибло 98 энергетиков.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус. По его словам, многие были ранены из-за действий страны-террориста.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия. В частности – рискуют жизнью. За 2022 год погибло при исполнении служебных обязанностей 98 энергетиков, ранено – вдвое больше. Такова цена каждого киловатта электроэнергии", - пояснил нардеп.

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Российские атаки по энергетике Украины

Энергосистема Украины подверглась 13 вражеским ракетным атакам и 15 волн атак БПЛА. Последняя массированная атака оккупантов произошла 29 января. Тогда агрессор совершил очередной массированный залп ракетами наземного, воздушного и морского базирования по гражданской инфраструктуре Украины.

Несколько объектов энергетики Украины получили повреждения. После обстрела украинские энергетики сразу направились на поврежденные объекты, чтобы вернуть украинцам свет.

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