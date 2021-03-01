Запасы газа в ПХГ за неделю сократились до 18,3 миллиарда кубов.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 21 по 27 февраля сократились на 2,8% - до 18,3 миллиарда кубометров.

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По состоянию на 27 февраля запасы газа в ПХГ были на 16% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (15,9 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 59%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта 2020 года начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

28 октября 2020 года украинские газовые хранилища перешли в режим отбора природного газа.

По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 миллиардов кубометров.

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Автор: Игорь Орел