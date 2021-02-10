Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на январь установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 7,33 гривни за кубометр, что на 22% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в декабре.
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Об этом говорится в сообщении компании.
"В январе 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 7,33 гривни за кубометр", - сказано в сообщении.
Отмечается, что данная цена не учитывает НДС и расходы на транспортировку газа.
Что этому предшествовало
- В начале февраля правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в текущем отопительном сезоне.
- Меморандумом предусматривается, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах на тепло.
- Правительство также гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет перекладываться на органы местного самоуправления.
- Кроме этого, "Нафтогаз Украины" разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.
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