Компания установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 7,33 грн за кубометр.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на январь установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 7,33 гривни за кубометр, что на 22% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в декабре.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"В январе 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 7,33 гривни за кубометр", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная цена не учитывает НДС и расходы на транспортировку газа.

Что этому предшествовало

В начале февраля правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в текущем отопительном сезоне.

Меморандумом предусматривается, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах на тепло.

Правительство также гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет перекладываться на органы местного самоуправления.

Кроме этого, "Нафтогаз Украины" разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

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Автор: Игорь Орел