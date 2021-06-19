Цена газа на европейском рынке продолжает расти / фото УНИАН
Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро/MWh.
Об этом написал глава украинской ГТС Сергей Макогон на странице в Facebook.
"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-ти летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", - написал он.
Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до пятилетнего максимума - 29,3 евро/MWh, или около 376 долларов за тысячу кубометров.
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