"Оператор ГТС Украины" считает, что ЕС и Еврокомиссия должны обратить внимание на злоупотребление "Газпромом" доминирующей позицией на рынке газа.

Цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума – 29 евро за МВт-ч из-за монопольных действий российского "Газпрома".

Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Читайте такжеВыгодно ли украинцам переходить летом на месячный газовый тариф

"Цена на газ на европейских площадках достигла почти 29 евро за МВт-ч. Это максимальная цена за последние 4-5 лет. Многие факторы повлияли на такой рост цен, но основной вопрос - как снизить цену на газ", - написал он.

По мнению Макогона, единственный возможный рыночный способ - увеличить предложение. Поскольку "Газпром" обладает монопольным правом на экспорт из РФ, только он теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны РФ.

"Сейчас Украина постоянно предлагает рынку 62 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей, но "Газпром" не спешит их использовать. И это вполне понятно - зачем прилагать усилия для уменьшения цены, по которой ты продаешь газ? Для меня это злоупотребление "Газпромом" доминирующей позицией на рынке газа ЕС и на это Европейская комиссия должна обратить внимание", - подчеркнул глава компании "Оператор ГТС Украины".

При этом Макогон считает, что достройка "Северного потока-2" не решит существующую проблему, потому что вопрос не в нехватке транзитных мощностей, а в монополии конкретного поставщика над таким мощностями – "Газпрома". Это дает ему возможность диктовать свои правила игры и навязывать свою ценовую политику.

"Поэтому ЕС нужно работать над увеличением не маршрутов поставки от одного поставщика, а источников газа. В том числе, это и предоставление возможности другим российским и среднеазиатским поставщикам газа транспортировать газ в ЕС через ГТС РФ и Украины", - отметил глава компании "Оператор ГТС".

Другим шагом, по его мнению, могло бы стать создание стратегического запаса газа ЕС, в том числе в украинских хранилищах газа, которые являются крупнейшими в Европе. Стратегический запас нефти как в США, так и в странах ЕС уже доказал свою эффективность в борьбе со значительными колебаниями на цену на нефть.

Макогон добавил, что в свое время рассматривалась идея создания консорциума по управлению не только ГТС, но и ПХГ.

"Роль газа будет увеличиваться в последующие годы в связи с зеленым переходом, поэтому уже сейчас нужно думать об энергетической безопасности в секторе газа", - подчеркнул Макогон.

Импортный газ: как менялась цена

По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.

Российский «Газпром» неоднократно отказывался воспользоваться дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина