После предложения отдать ТЭЦ «Нафтогазу» Буславец решает, какие шахты нужно закрыть

Определяется перспективность работы государственных угольных шахт

Министерство энергетики Украины начало работу по изучению перспективности работы государственных угольных шахт

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

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Изучение перспективности шахт

Представители Министерства энергетики проводят выездные совещания для изучения текущего состояния и перспективности работы государственных угольных шахт в рамках подготовки реформы угледобывающей отрасли.

По поручению и.о. министра энергетики Ольги Буславец новоназначенный заместитель Министра энергетики Александр Зорин с рабочей поездкой посетил предприятия «Львовуголь», «Волыньуголь» и ЗАО «Шахта Надежда».

Во время встреч с руководством госпредприятий, шахт и представителями отраслевых профсоюзов были рассмотрены результаты работы и планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, проанализированы программы работы шахт.

Руководителям предприятий даны поручения по подготовке предложений относительно будущей работы шахт учитывая текущее финансово-экономическое состояние, запасы угля и перспективы их разработки.

Согласно утвержденному плану с 28 июля заместитель министра посетит угледобывающие предприятия Донецкого и Луганского угольных бассейнов.

Хронология событий

В середине апреля 2020 года Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В апреле 2020 года АМКУ сообщил, что рассматривает возможность предоставления "Нафтогазу" контроля над рядом государственных ТЭЦ, находящихся под управлением ФГИ. Речь шла о контроле над ГП "Северодонецкой ТЭЦ", акционерными обществами "Одесская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".

ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.

В середине июня НАК "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных теплоэлектроцентралей.

12 июня 2020 года Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которая производит самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

9 июля 2020 года в "Центрэнерго" заявили о давлении со стороны Буславец. Как отметили в компании, она заставляет закупать уголь на шахтах, которые входят в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

24 июля 2020 года Министерство энергетики Украины сделало заявление относительно того, что будет рассматриваться вопрос передачи в НАК "Нафтогаз Украины" теплоэлектроцентралей, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества (ФГИ).

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