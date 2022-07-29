Эксперт Максим Белявский прогнозирует, что осенью в Украине вновь могут ввести ограничения на продажу бензина.

В ближайшее время дефицита топлива в Украине не ожидается, однако осенью вновь могут ввести ограничения на продажу бензина.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

По его словам, государство активно мониторит рынок нефтепродуктов и принимает необходимые решения, чтобы сбалансировать спрос и предложение, в том числе за счет поставок железнодорожным транспортом.

"По моим наблюдениям, государство так же будет поставлять дополнительные партии, чтобы не возник дефицит топлива в первые месяцы осени. Поэтому острого дефицита ожидать не стоит", - добавил эксперт.

Однако, по его прогнозам, осенью возможны ограничения по отпуску бензина, "но они не будут более жесткими, чем 20 литров на один автомобиль".

По словам эксперта, дефицита дизельного топлива скорее всего не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос со стороны аграриев. "Но эти оптовые партии окажут незначительное влияние на конъюнктуру розничного сегмента", - добавил он.

"Что касается газа, скорее всего, цены на него еще уменьшатся", - сказал он, отметив, что это свидетельствует о переизбытке предложения на рынке.

Справка УНИАН. За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн, а с середины июня на украинских автозаправочных станциях он начал постепенно дешеветь.

Напомним, после изменения официального курса гривны по состоянию на 23 июля 2022 года цены на бензин несколько выросли, цены на дизтопливо остались без изменений, а стоимость автогаза продолжает снижаться.

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