Средняя цена на автогаз в сетях АЗС снизилась до 29,44 грн/л.

Средняя цена на автогаз в сетях АЗС Украины снизилась на 50 копеек – до 29,44 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях WOG автогаз подешевел на 1,36 гривни, до 29,73 грн/л.

В сети "Автотранс" продукт подешевел на 50 копеек, до 28,98 грн/л, на станциях "Катрал" - на 70 копеек, до 29,27 грн/л.

На 0,25 грн/л снизила цену сеть Chipo, до 29,78 грн/л. Сеть "БРСМ-Нафта" снизила цену на продукт на 19 копеек, до 29,03 грн/л.

Справка УНИАН. За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн, а с середины июня на украинских автозаправочных станциях он начал постепенно дешеветь.

Напомним, после изменения официального курса гривны по состоянию на 23 июля 2022 года цены на бензин несколько выросли, цены на дизтопливо остались без изменений, а стоимость автогаза продолжает снижаться.

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