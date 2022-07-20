Наименьшая цена - 28,95 гривен за литр - наблюдается в сети "Авантаж 7".

Средняя цена на автогаз в сетях АЗС в Украине уменьшилась до 30,96 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, продукт в сети WOG подешевел на 1,8 гривны, до 31,39 грн/л. На 1,3 гривны снизила цены столичная сеть KLO, - до 29,67 грн/л-на 75 копеек – SOCAR, до 31,11 грн/л.

На 1 гривну автогаз подешевел в сетях AMIC и Mango, до 30,67 и 29,59 грн/л соответственно.

Сеть АЗС UPG снизила цену на 2,33 гривны, до 29,67 грн/л.

Наименьшие розничные цены на автогаз наблюдаются в сети АЗС "Авантаж 7". Там цена на продукт составляет 28,95 грн/л.

На 0,2-2 грн/л снизили цены ОККО, Shell, BVS, "Автотранс", VostokGaz и Chipo.

Как известно, за май автогаз подорожал на 10 грн, начиная с середины июня автогаз на украинских автозаправочных станциях начал постепенно дешеветь. Однако впереди сезонный пик потребления бензина и дизеля, ведь уже скоро начнется жатва.

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