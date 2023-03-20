Российская нефть продается значительно ниже порога в 60 долларов за баррель. ЕС стремится сохранить лимит на 5% ниже среднерыночных ставок.

Страны "Большой семерки" вряд ли пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе, несмотря на данные о том, что цены на нефть сейчас значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

Страны-члены Европейского союза были проинформированы о том, что G7, отвечающая за установление и изменение граничной цены, мало заинтересована в изменении потолка на данном этапе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры между Европейской комиссией и G7, скорее всего, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе.

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Ранее G7 согласилась пересмотреть уровень цен в середине марта, и законодательство ЕС предусматривает, что цель должна состоять в том, чтобы сохранить порог на уровне 5% ниже среднерыночных ставок.

Стоимость российской нефти

Отчет Международного энергетического агентства (МЭА) на прошлой неделе показал, что российская сырая нефть и нефтепродукты продавались по ценам ниже предельной в прошлом месяце.

По данным МЭА, средняя экспортная цена на российскую нефть составила $52,48 за баррель без учета стоимости доставки и страхования. Нефть марки Urals, ключевая экспортная смесь России, продавалась на черноморском рынке по цене $45,27, в то время как смеси, такие как "ВСТО", "Сахалин" и "Сокол", предназначенные для отправки в Азию, продавались значительно выше установленного "потолка".

По словам дипломата ЕС, Польша и страны Балтии настаивают на снижении граничной цены как минимум до $49 долларов, чтобы оказать дополнительное давление на финансы России.

Послам ЕС сообщили в воскресенье, что обсуждения G7 не показали никаких признаков изменений, сообщили Bloomberg два человека, знакомые с ходом переговоров. Еврокомиссия сообщила дипломатам, что обсуждения будут продолжены, в том числе после саммита лидеров ЕС на этой неделе, и ЕК продолжит взаимодействие с G7 на основе данных, предоставленных МЭА, добавили источники.

Такие страны, как США, были менее склонны менять предельную цену на российскую нефть, утверждая, что ограничение работает, поскольку доходы России падают, а расходы растут, в то время как нефть продолжает попадать на мировые рынки, говорят источники.

Однако измерить влияние самого ограничения сложно, отчасти потому, что оно было введено параллельно с эмбарго ЕС, которое отрезало Москву от одного из ее крупнейших рынков.

Группа исследователей недавно сообщила, что Россия продает часть своей нефти выше предельной цены, и рекомендовала усилить правоприменение.

Нефтянное эмбарго против РФ

Как сообщал УНИАН, европейские страны и их союзники предприняли ряд шагов по снижению доходов России от продажи нефти, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать свою войну в Украине.

Так, страны ЕС и G7 запретили почти весь морской импорт нефти из России с 5 декабря 2022 года. В рамках нефтянного эмбарго был введен верхний предел цен на продажу российской нефти на уровне $60 за баррель. А с 5 февраля 2023 года нефтянные санкции ЕС и G7 распространились на дизельное топливо и другие нефтепродукты из РФ. Потолки цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты также предназначены для того, чтобы удерживать поставки энергоносителей из РФ на мировые рынки при ограничении доходов от их продажи.

В соответствии с согласованными правилами компании ЕС и G7 могут предоставлять услуги доставки, страхования и другие, необходимые для морской транспортировки российской нефти в третьи страны по всему миру, только в том случае, если товар был приобретен по граничной цене или ниже. При этом, Россия может свободно транспортировать и продавать нефть по любой цене, если она не использует услуги и суда стран G7 и ЕС.

Компании ЕС и "Большой семерки", предоставляющие танкеры и эти услуги, должны проводить комплексную проверку и собирать данные, свидетельствующие о том, что нефть была куплена по цене ниже согласованного порога. Эти записи должны храниться, чтобы государственные органы могли получить к ним доступ в случае проверок и расследований.

Из-за санкций Россия начала наращивать "теневой" флот танкеров для транспортировки нефти. Например, в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах появились компании, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем за год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру.

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