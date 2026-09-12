Чем iPhone 18 Pro отличается от 17 Pro: в этом году хватает важных 'фишек'

Основные изменения коснулись производительности, камер и скорости проводной зарядки.

Новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max во многом повторяют прошлогодние модели, но Apple внесла ряд точечных улучшений для тех, кто решит перейти с 17 Pro. Основные изменения коснулись производительности, камер, автономности и скорости проводной зарядки.

Несколько ключевых характеристик остались без изменений. iPhone 18 Pro и 18 Pro Max сохранили дисплеи диагональю 6,3 и 6,9 дюйма, пиковую яркость на улице до 3000 нит, а сверхширокоугольная и телефотокамера по-прежнему имеют разрешение 48 Мп. MagSafe и Qi2 тоже остались ограничены мощностью 25 Вт.

Портал MacRumors рассказал о главных отличиях iPhone 17 Pro от iPhone 18 Pro.

Видео дня

Чип A20 Pro вместо A19 Pro – до 20% более высокая производительность CPU и до 40% более высокая производительность GPU.

7-ядерный GPU вместо 6-ядерного в A19 Pro.

Вдвое выше производительность обработки ИИ благодаря новому Dual Neural Engine с двумя блоками по 16 ядер.

Новая система охлаждения – площадь испарительной камеры увеличена втрое, что обеспечивает до 40% более высокую производительность при длительных нагрузках.

Уменьшенный Dynamic Island, который может одновременно показывать до трех Live Activities.

48-Мп основная камера с переменной диафрагмой – значения ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 и ƒ/4 вместо фиксированной ƒ/1.78 у iPhone 17 Pro.

Примерно на 50% лучшее качество при слабом освещении на основную камеру.

Новые ручные настройки камеры – можно самостоятельно менять диафрагму, выдержку и баланс белого.

Новая функция Apple Reference Image для создания аутентифицированных фотографий, данные которых нельзя изменить после съемки.

Кинематографические эффекты теперь можно добавлять после съемки видео.

Кинематографический режим в 4K Dolby Vision до 60 кадров/с вместо 30 кадров/с у предыдущего поколения.

Таймлапс в 4K Dolby Vision.

Улучшенный Audio Mix с более качественной обработкой голоса и изоляцией музыки.

Новое умное отслеживание фокуса для фотографий и видео.

Улучшенная съемка видео при слабом освещении в разрешении 1080p.

До 36 часов воспроизведения видео на iPhone 18 Pro против 33 часов у iPhone 17 Pro.

До 45 часов воспроизведения видео на iPhone 18 Pro Max против 39 часов у iPhone 17 Pro Max.

Более быстрая проводная зарядка – до 50% за 15 минут вместо 20 минут у предыдущих моделей.

Версия iPhone 18 Pro с 2 ТБ памяти – раньше максимальный объем накопителя у 6,3-дюймовой Pro-модели составлял 1 ТБ.

Новые цвета – Black, Silver, Glacier и Burgundy вместо Silver, Cosmic Orange и Deep Blue.

Увеличенный вес – iPhone 18 Pro стал тяжелее на 5 г, а iPhone 18 Pro Max – на 16 г.

Цена выросла на $100 – iPhone 18 Pro стоит от $1199, а iPhone 18 Pro Max – от $1299.

Предзаказы на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартуют 12 сентября, а продажи новых смартфонов начнутся 18 сентября.

Напомним, 9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone со складным экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

Ранее стало известно, что Apple убрала документацию из комплекта поставки iPhone 18 Pro. Теперь смартфоны будут продаваться только вместе с кабелем USB-C для зарядки.

Вас также могут заинтересовать новости: