Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на пост спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен.
Как известно, Хохштейн будет отвечать за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить российский газопровод "Северный поток-2". Сообщалось, что он был одним из главных противников завершения строительства.
В 2017-2020 Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза", где, по некоторым сведениям, был личным представителем интересов Байдена.
I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021
Северный поток-2
Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".
Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.