В 2017-2020 Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на пост спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен.

Как известно, Хохштейн будет отвечать за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить российский газопровод "Северный поток-2". Сообщалось, что он был одним из главных противников завершения строительства.

В 2017-2020 Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза", где, по некоторым сведениям, был личным представителем интересов Байдена.

I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021

Северный поток-2

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Людмила Жерновская