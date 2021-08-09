Амос Хохштейн три года входил в состав наблюдательного совета НАК.

Президент США Джо Байдена назначил своего советника Амоса Хохштейна спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики. Он будет отвечать за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информированные источники.

Официально о данном назначении не сообщалось, однако ему еще получить одобрение в Сенате.

Читайте такжеPolitico: США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2"Журналисты отмечают, что Хохштейн был одним из главных противников завершения "Северного потока-2".

Реализация сделки, заключенной между Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, станет для Хохштейна основным приоритетом.

Кроме того, он будет играть более широкую роль в энергетической политике администрации Байдена. Сам политик эту информацию комментировать отказался.

"Киев надеется, что это является признанием недейственности прежней политики (относительно "Северного потока-2" - УНИАН), которое приведет к реальному улучшению курса, а не обычной показухой", - говорит источник, приближенный к данному назначению и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В 2017-2020 годах Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза", где, по некоторым сведениям, был личным представителем интересов Байдена.

Отмечается, что Германия со своей стороны тоже назначила спецпосланника по вопросам сделки, но кто им стал - не уточняется.

Автор: Станислав Кожемякин