По словам председателя правления, энергетики научились готовиться к вероятным атакам врага.

Атаки российских оккупантов на энергосистему Украины теоретически могут вызвать блэкаут, однако на практике это маловероятно.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Он отметил, что россияне обладают все меньшей способностью для атак.

"Теоретически может угрожать, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими атаками ракетными, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от этих атак показывает, что россияне имеют все меньшую и меньшую способность", - заявил Кудрицкий.

Видео дня

По словам председателя правления, украинские энергетики научились готовиться к вероятным атакам оккупантов. По мнению Кудрицкого, "российская военщина на поле боя с украинской энергосистемой" мало что может продемонстрировать.

"Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проигрывают на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют", — подытожил он.

Атаки по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, с октября 2022 года Россия бьет ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на последнюю российскую ракетную атаку украинская энергосистема остается стабильной.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев считает, что даже если российские войска выпустят все свои ракеты одновременно, они не смогут погрузить Украину в тотальный блэкаут.

Вас также могут заинтересовать новости: