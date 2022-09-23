На сегодня тепловую генерацию фактически вытягивает частная генерирующая компания, отметил представитель "Центра Разумкова".

Частные ТЭС несут самую большую балансирующую нагрузку в украинской энергосистеме и перевыполняют план "Укрэнерго", что позволяет государственным станциям завершать плановые ремонты.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский.

"Должны понимать, что на ТЭС сейчас приходится наибольшая нагрузка. Базовую нагрузку отпускают атомные электростанции, а регулирование частоты происходит за счет ГЭС, ГАЭС, ТЭС и ТЭЦ. На сегодня тепловую генерацию фактически извлекает частная генерирующая компания. Насколько мне известно, они перевыполняют свой план, который был доказан диспетчером "Укрэнерго". Благодаря частной генерации государственные имеют сейчас возможность провести плановые ремонтные работы", - рассказал эксперт.

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Комментируя подготовку к прохождению Украиной отопительного сезона и к чему готовиться украинцам зимой, он подчеркнул, что рвение у энергетиков не меньше, чем у украинских защитников.

"Наша отрасль и люди в ней фантастические. Это герои энергетического фронта. Они сделали и делают все для того, чтобы несмотря на все беспрецедентные ситуации и вызовы, отопительный сезон прошел успешно. Поэтому я настроен не столь пессимистично, как некоторые мои коллеги. И призываю украинцев доверять энергетикам так же, как мы доверяем ВСУ", - рассказал Белявский.

Напомним, ранее компания ДТЭК Рината Ахметова помогла государственным ТЭС с поставкой угля. Государственная генерация получила около 50 тысяч тонн.