Российская сторона по предварительному согласию с МАГАТЭ позаботилась о том, чтобы агентство "потеряло контроль" над передачей данных, а значит у гендиректора МАГАТЭ был бы повод приехать на станцию.

Украина отказала генеральному директору Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Мариано Гросси в визите на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС до момента ее освобождения.

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом".

"Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и ранее уже отказывала ему в таком визите, отметив, что визит на станцию станет возможным лишь тогда, когда в нашей стране вернут контроль над ней", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" пояснили, что вчера генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что они готовят экспертную миссию на Запорожскую АЭС. Потому что крупнейшая атомная электростанция Европы прекратила онлайновую передачу данных в МАГАТЭ о состоянии дел с ядерными материалами.

"Это сообщение от главы МАГАТЭ мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывания оккупантов и по сути одобрить все их действия. На самом деле "потеря связи" ЗАЭС из МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, которые отключили в Энергодаре украинский оператор Водафон. А с Водафоном у МАГАТЭ контракт на передачу данных. Все точки сбора этих данных и серверы, которые находились под контролем Агентства, – закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда Водафон будет включен", - пояснили в ведомстве.

Поэтому похоже на то, что именно российская сторона по соглашению с МАГАТЭ позаботилась о том, чтобы Агентство "потеряло контроль" не имея доступа к указанной информации, а следовательно гендиректор МАГАТЭ имел бы повод приехать на станцию.

В "Энергоатоме" напомнили, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть – около 100 человек – россияне. И даже заместитель самого Гросси – руководитель Департамента ядерной энергии Михаил Чудаков – также является гражданином РФ.

"Предыдущие визиты господина Гросси в Украину не принесли никакой пользы. А на обратном пути после посещения Южноукраинской АЭС он поехал на встречу с руководителем Росатома, и они вместе "отчитывались" миру, как все на Запорожской станции хорошо", - подытожили в ведомстве.

Ранее в ГУР МОУ заявили, что на Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, поскольку на предприятии практически нет запчастей и расходных материалов.

По данным ГУР, руководством РФ изучается возможность подсоединения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно.

3 июня Министерство иностранных дел Украины призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацию Объединенных Наций удвоить усилия для скорейшего освобождения Запорожской АЭС от оккупантов.

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