Масштабная авария на газопроводе "Северный поток" можем быть выгодна российской корпорации "Газпром".
Такое мнение высказал эксперт по газовому рынку Михаил Крутихин в эфире телеканала Freedom.
Он рассматривает несколько вариантов произошедшего, среди которых сейсмическая активность и детонация затопленого судна с боеприпасами.
Однако Крутихин считает, что в первую очередь нужно смотреть на то, кому выгоден этот инцидент.
"А выгодно это только одному игроку. Это "Газпром". Как известно, "Газпром" по политическому указанию из Кремля сокращал почти до 0 поставки газа в Европу. Поскольку это нарушает контрактные обязательства, "Газпром" рисковал, что против него возбудят сначала абитражные дела, а потом и судебные, и снимут с него несколько миллиадров штрафа за невыполненные контракты", - объяснил он.
Эксперт считает, что оправдаться можно было только предоставив доказательства какой-то аварии или технической неполадки на газопроводе.
"Вот единственный, кто мог спровоцировать эту аварию, возможно, сам Газпром и есть", - подчеркнул Крутихин.
Авария на "Северных потоках"
26 сентября оператор Nord Stream заявила о резком снижении давления в обеих нитках газопровода. По их данным, это произошло из-за дыры в трубе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в России "не исключают возможности саботажа". Такую вероятность рассматривает и ряд стран.
В сети уже появились снимки с места утечки газа на газопроводах.
По данным шведских сейсмологов, произошедшее не связано с землетрясением - второй взрыв по мощности был эквивалентен взрыву более 100 кг динамита.
Российский аналитик Дмитрий Донецкий сообщил, что из труб вытекло до 500 миллионов кубометров технического газа.