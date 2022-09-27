Он рассматривает несколько причин произошедшего.

Масштабная авария на газопроводе "Северный поток" можем быть выгодна российской корпорации "Газпром".

Такое мнение высказал эксперт по газовому рынку Михаил Крутихин в эфире телеканала Freedom.

Он рассматривает несколько вариантов произошедшего, среди которых сейсмическая активность и детонация затопленого судна с боеприпасами.

Однако Крутихин считает, что в первую очередь нужно смотреть на то, кому выгоден этот инцидент.

"А выгодно это только одному игроку. Это "Газпром". Как известно, "Газпром" по политическому указанию из Кремля сокращал почти до 0 поставки газа в Европу. Поскольку это нарушает контрактные обязательства, "Газпром" рисковал, что против него возбудят сначала абитражные дела, а потом и судебные, и снимут с него несколько миллиадров штрафа за невыполненные контракты", - объяснил он.

Эксперт считает, что оправдаться можно было только предоставив доказательства какой-то аварии или технической неполадки на газопроводе.

"Вот единственный, кто мог спровоцировать эту аварию, возможно, сам Газпром и есть", - подчеркнул Крутихин.

Авария на "Северных потоках"

26 сентября оператор Nord Stream заявила о резком снижении давления в обеих нитках газопровода. По их данным, это произошло из-за дыры в трубе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в России "не исключают возможности саботажа". Такую вероятность рассматривает и ряд стран.

В сети уже появились снимки с места утечки газа на газопроводах.

По данным шведских сейсмологов, произошедшее не связано с землетрясением - второй взрыв по мощности был эквивалентен взрыву более 100 кг динамита.

Российский аналитик Дмитрий Донецкий сообщил, что из труб вытекло до 500 миллионов кубометров технического газа.

Вас также могут заинтересовать новости: