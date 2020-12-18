В АМКУ также отметили, что отсутствие в действиях компаний или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства.

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции относительно расчета в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам+") из-за недоказанности нарушения.

Читайте также"Схема покруче «Роттердам+»": нардеп рассказал о попытке премьера Шмыгаля лоббировать интересы АхметоваОб этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Отмечается, что дело было начато по информации НАБУ.

"В бюро отметили, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, в течение 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии с нарушением алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручной корректировки прогнозной ОРЦ за предыдущий расчетный период в пользу ТЭС.

Нарушение алгоритма могло свидетельствовать о возвращении к "ручному режиму" и субъективному ценообразованию для тепловых электростанций (ТЭС). Это могло предоставить последним преимущества по сравнению с другими участниками рынка (конкурентами), в том числе атомными электростанциями (АЭС) (по информации НАБУ и ГП "НАЭК "Энергоатом")", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что ценовая конкуренция на рынке генерации в модели рынка, которая существовала до 01.07.2019 года, в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной.

"В течение 2016-2017 годах не произошло существенного изменения долей субъектов хозяйствования на рынке. А также, ни один из крупных игроков не был устранен с рынка.

Показатели фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом... Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не устанавливает факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС", - говорится в позиции АМКУ.

"Таким образом, собранными по делу доказательствами не подтверждается информация о том, что действия НКРЭКУ привели к предоставлению отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов", - говорится в заключении комитета.

Поэтому производство по делу закрыли из-за недоказанности нарушения, добавили в АМКУ.

В ведомстве также отметили, что отсутствие в действиях компаний или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства.

Что этому предшествовало

НАБУ в рамках дела "Роттердам+" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на должность главы Минэнерго.

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова назвали заявление НАБУ о записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам+".

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили офис генпрокурора заменить руководителя группы прокуроров в расследование дела "Роттердам+", дело остановлено, изучаются материалы, заявили в НАБУ и САП.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается сменить прокурора по делу "Роттердам+", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и сделать невозможным публичное судебное рассмотрение противоправных действий служебных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам+" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, который руководит делом со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шестерым лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

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Автор: УНИАН