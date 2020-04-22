Нефтяное пике: цена “черного золота” упала до минимальной в этом веке

Цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $16, свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне. На минимуме в 7:30 она снижалась до $15,99.

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Последний раз баррель Brent торговался дешевле $16 в 1999 году. В XXI веке его минимальная цена в ходе торгов была зафиксирована 19 ноября 2001 года — $16,65.

Ситуация на бирже начала резко меняться около 06:00. До того времени баррель Brent торговался в диапазоне $18,5–19, затем началось стремительное падение, пишет РБК. При этом на рынке отмечается сильная волатильность. Спустя несколько минут после достижения минимальной отметки баррель подорожал более чем на доллар, превысив показатель $17. Однако затем котировки вновь пошли вниз. По состоянию на 08:24 баррель Brent стоил уже $16,2.

Похожим образом развивается ситуация и в США, где стоимость июньских контрактов на техасскую WTI сначала стабилизировалась в районе $13,75, а затем стала стремительно снижаться. По состоянию на 07:28 баррель этой нефти стоил $10,34. На минимуме стоимостью июньского контракта достигла $10,28.

Накануне цены на нефть марки WTI впервые в истории достигли отрицательных значений: при закрытии торгов стоимость барреля с поставкой в мае достигла отметки минус $37,63 за баррель. На открытии баррель WTI торговался за $17,73, но в течение нескольких часов цена упала почти на $56.

К утру 21 апреля цены вернулись к положительному значению, однако в этот день июньские фьючерсы Brent подешевели почти на 25%, до $20,7 за баррель.

Российская нефть Urals упала в цене почти в два с половиной раза, до семи долларов за баррель, но к середине дня поднялась до девяти с половиной долларов. Последний раз российская нефть так дёшево стоила в 1998 году.

В России курс доллара на бирже после двухнедельного перерыва поднимался выше уровня 77 рублей за доллар, курс евро достигал почти 84 рублей за евро.

Кремль назвал обвал цен на нефть "спекулятивным моментом". Москва считает, что ситуация на рынке не даёт повода для слишком негативных прогнозов.