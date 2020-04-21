Пресс-секретарь российского президента заявил, что обвал цен на майский фьючерс не является поводом "для каких-то чрезмерно негативных оценок текущей реальности".

В Кремле заявили, что не нужно «придавать апокалиптическую окраску» снижению цен на нефть.

Читайте такжеCNN: Что означают отрицательные цены на нефть?Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера произошел обвал цен на майский фьючерс, цены на нефть не уходили в отрицательное значение. Что касается этой свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, торговый, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску», - заявил он.

Также Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают динамику изменения цен на нефть.

По его словам, цены на нефть демонстрируют «не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерса».

Песков добавил, что «все специалисты прекрасно отдают себе отчет», что обвал цен на майский фьючерс не является поводом «для каких-то чрезмерно негативных оценок текущей реальности».

«Наше правительство и наше руководство России располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий такой международной волатильности для нашей экономики. И конечно, при необходимости, эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы», - сказал Песков.

Как сообщает Deutsche Welle, 20 апреля цена на нефть американской марки WTI обрушилась до новой рекордно низкой отметки и впервые в истории стала отрицательной. Вечером в понедельник, 20 апреля, майские контракты на американскую нефть к концу торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стоили минус 37,63 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на лондонской бирже ICE Futures сначала упала почти на 100 процентов, до 0,01 доллара США за один баррель, а затем также ушла в минус.

«Это самый низкий показатель с начала торговли фьючерсами в 1983 году. Майские фьючерсы WTI истекают вечером 21 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на июнь 2020 года подешевели на 12,4 процента, до 21,92 доллара за баррель», - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила минус 2 доллара за баррель.