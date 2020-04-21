Историческое падение цен на нефть: как повлияет дешевое "черное золото" на мир и Украину

Падение цен на нефть WTI не означает, что ее будут отдавать за доплату, отмечает эксперт.

Падение цен на нефть марки WTI ниже нуля – это биржевая игра, и не означает, что покупателям будут доплачивать. Но такое падение отражает основные тенденции рынка, в частности падение спроса более существенно, чем сокращение добычи нефти странами-участниками ОПЕК+.

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Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин.

"Но то, что происходит на рынке, на самом деле не реальная цена нефти, а спекуляции производными ценными бумагами (деривативами). Ведь подешевел-то только ближайший фьючерс (договоренность о поставке). Он экспирируется во вторник, и его обвал обусловлен тем, что никто из спекулянтов не хочет заниматься поставками физической нефти. Спекулянты закрывают майские позиции и уходят на июньские или другие фьючерсы. Это — биржевая игра… Итак, падение цены майских фьючерсов на WTI не означает, что физическую нефть на самом деле будут отдавать за доплату", - пишет эксперт.

По его мнению, обвал цен на майские фьючерсы показывает настроения инвесторов относительно ценовых перспектив нефти. На сегодня уровень падения спроса из-за распространения коронавируса и карантинных мероприятий заметно превосходит объемы снижения добычи нефти, согласованные участниками встречи ОПЕК+.

"Тем более что согласно коммюнике участников альянса квотирование нефти начнет действовать лишь с 1 мая. Поэтому в мае будет сохраняться значительный переизбыток нефти за счет апрельских поставок", - отмечает Сапегин.

Дешевая нефть и украинский рынок

По его словам, биржевые цены на нефть, которые существенно упали, не отражают соотношение спроса и предложения на реальную нефть и не следует рассчитывать, что Украина сможет обеспечить внутренние потребности экономики за счет покупки дешевой нефти.

"Для Украины в этой ситуации важен вывод о том, что биржевые цены не отражают соотношение спроса и предложения реальной нефти. Число биржевых сделок, завершающихся поставками нефти, составляет единицы процентов от всех сделок. Все остальные сделки — с "бумажной" нефтью. Биржевая цена показывает в большей мере ожидания финансовых спекулянтов, а не реального сектора экономики. Поэтому рассчитывать, что мы сможем обеспечить внутренние потребности экономики за счет покупки нефти в период минимальных, в частности отрицательных, цен не следует", - пишет эксперт.

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Однако, по его словам, с другой стороны, конъюнктура цен на нефть и нефтепродукты наших основных поставщиков углеводородов создает благоприятные предпосылки для создания государственного запаса нефти и нефтепродуктов.

"Но для этого надо решить ряд проблем, начиная с принятия Верховной Радой закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов и заканчивая поиском средств для закупки и хранения таких запасов", - добавил автор.

Сапегин добавляет, что львиная доля в себестоимости нефтепродуктов приходится на акциз, НДС, логистику и сопутствующие затраты АЗС. Поэтому обвал цен на нефть эталонных марок не означает, что цены на бензин и дизтопливо на АЗС также упадут. Однако дешевые нефтепродукты могут стать важнейшим условием подъема национальной экономики. Соответственно, задача правительства способствовать снижению цен, резюмировал он.

"Почему в Украине цены на АЗС не реагируют на такие биржевые изменения? Вот бы приехать на заправку, залить полный бак, а тебе еще и доплатили бы, исходя из перерасчета по цене минус 50 долларов за баррель нефти! В действительности на цену нефти приходится лишь доля затрат при продаже нефтепродуктов. Большая часть — это акцизный налог, НДС, логистика и накладные расходы АЗС", - пишет эксперт.

По его слова, в то же время при падающем спросе все более критичным становится вопрос оптимизации топливной инфраструктуры в масштабах страны. Образно говоря, лишних АЗС. По оценкам центра "Психея", в Украине количество АЗС в пять раз превышает потребности рынка. Затраты на их содержание закладываются в цену топлива и ложатся на плечи конечного потребителя. Ситуацию, когда АЗС стоят на минимальном расстоянии друг от друга, а порой и с общим забором, трудно назвать нормальной.

"С одной стороны, задача правительства Украины — обеспечить рынок качественным топливом, соответствующим требованиям технического регламента. С другой — цена должна учитывать реальную покупательную способность потребителя, а не только затраты АЗС. Являясь инфраструктурным товаром, дешевые нефтепродукты могут стать важнейшим условием подъема национальной экономики. И обязанность правительства — обеспечить такие условия", - добавил автор.

Как сообщал УНИАН, майские фьючерсы на американскую нефть WTI вновь опустились на отрицательную территорию во вторник после падения почти до минус $40 на предыдущей сессии из-за опасений, что США исчерпают мощности для хранения в условиях избытка сырья, вызванного пандемией коронавируса.

Цена на нефть Brent также упала в ответ на обвал спроса после снижения экономической активности. Цена на баррель российской нефти сорта Urals также резко снизилась.