На украинских АЗС подешевели бензин и дизтопливо

Стоимость А-95 снизилась до 25,99 гривни/литр.

В крупных сетях АЗС OKKO и WOG цены на бензин и дизельное топливо снизились на 50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Согласно сообщению, цены опустились до следующих значений: А-92 – 24,99 гривни/литр, А-95 – 25,99 гривни/литр, А-95+ – 26,99 гривни/литр, ДТ – 24,99 гривни/литр, ДТ+ – 25,99 гривни/литр.

Помимо того, снижение наблюдалось в региональных сетях АЗС, где цена топлива уменьшилась в пределах 20-50 копеек/литр.

Справка УНИАН. С начала марта стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.