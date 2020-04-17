Словацкий оператор ГТС ввел скидку на транспортировку газа для закачки в украинские хранилища

Новые условия транспортировки газа делают украинские газовые хранилища привлекательными для европейских трейдеров.

Оператор ГТС Словакии – компания Eustream ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что должно повысить привлекательность ПХГ для европейских трейдеров.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Short-haul (транзит на короткие расстояния – УНИАН) от "Оператора ГТС Украины" плюс "таможенный склад" от "Нафтогаза Украины" плюс новый продукт от компании Eustream создают экономически привлекательную возможность для европейских трейдеров по хранению газа в украинских ПХГ", – написал он.

По словам Макогона, «Оператор ГТС Украины» совместно с НАК «Нафтогаз Украины» еще до анбандлинга (разделения компании) инициировал переговоры с компанией Eustream по созданию совместного продукта для западных трейдеров, который позволит им хранить газ в украинских ПХГ.

"Теперь трейдеры при покупке мощностей в Словакии для транспортировки газа в Украину для сезонного хранения газа и последующего его вывоза могут получить скидку на такие мощности в Словакии до 40%. Win-win-win (выигрышное для всех сторон – УНИАН) решение в действии", – добавил глава "Оператора ГТС".

Макогон отметил, что Украина получит дополнительный доход от использования своей мощной инфраструктуры ГТС и газовых хранилищ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта компания «Оператор ГТС Украины» протранзитировала первые объемы газа между двумя европейскими странами по маршруту Венгрия – Словакия.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.