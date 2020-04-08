"Газпром" блокирует транзит газа через Украину для европейских компаний - "Оператор ГТС"

С украинской стороны никаких ограничений нет.

Российский газовый монополист компания "Газпром" не разрешил ряду европейских компаний получать газ на границе Украина-Россия для последующей поставки в Европу.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба государственной компании "Оператор ГТС Украины" со ссылкой на слова директора компании Сергея Макогона.

По его словам, ряд европейских трейдеров уже обратились к "Газпрому", чтобы получать газа на границе Украина-Россия, однако получили отказ.

"Они обращались к нему с просьбой передавать газ на границе Украина-Россия, но пока, насколько мне известно, позитивного ответа нет", - сказал Макогон.

При этом он отметил, что с украинской стороны никаких ограничений нет.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.