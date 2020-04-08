«Киевтеплоэнерго» не будет отменять проведение гидравлических испытаний теплосетей, несмотря на карантин - замглавы КГГА

При этом он отметил, что подходы к проведению гидравлических испытаний все-таки необходимо менять.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», несмотря на карантин, не будет отменять проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

«Хочу сказать, что гидравлические испытания - это не наше желание, не наша прихоть, а необходимое условие для подготовки к большим нагрузкам в отопительный сезон. Мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания, начинаем тестировать то оборудование, которое есть у «Киевтеплоэнерго» и других теплоснабжающих компаний», - сообщил на брифинге замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

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При этом он отметил, что подходы к проведению гидравлических испытаний все-таки необходимо менять.

«Основная цель - снизить время, когда в дом не поставляется горячее водоснабжение, к минимуму», - сказал он, добавив, что столичные власти нарабатывают такие изменения и планируют обратиться к правительству с целью изменения профильного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в столице стартовал процесс отключения отопления в жилых домах и завершения отопительного сезона, который начался 25 октября 2019 года.