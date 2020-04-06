Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии значительными пошлинами на нефть

Вашингтон введет пошлины, если Москва и Эр-Рияд не достигнут соглашения по стабилизации рынка и цены на нефть останутся на прежнем уровне, заявил президент США. В то же время он выразил уверенность, что делать этого не придется.

Соединенные Штаты будут готовы ввести «очень значительные» пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи для стабилизации рынка.

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Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК.

По его словам, США применят пошлины, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне.

Как заявил Трамп, энергетика США «полностью независима» от поставок энергоресурсов из-за рубежа, поскольку у страны есть собственные запасы нефти. «И если бы ввели пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим иностранную нефть, мы просто будем использовать свою», — добавил он. Американский лидер считает, что это помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны.

В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.

По состоянию на 3:50 стоимость нефти марки Brent на торгах в Лондоне составила $32,61 за баррель, а WTI — $26,56.

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться». По его словам, из-за падения цен на нефть страдают и Россия, и Саудовская Аравия, а ущерб от их спора ощущается во всем мире. О намерении ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии также заявили в Канаде.

Падение цен на нефть началось после того, как страны ОПЕК+ впервые с 2016 года не смогли договориться об условиях продления международного соглашения по ограничению добычи. Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, Россия выступала за сохранение прежних условий. С 1 апреля сделка перестала действовать.

2 апреля Трамп рассказал о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии и выразил уверенность, что стороны сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки. В Кремле информацию о разговоре Путина с саудовским принцем опровергли. 3 апреля российский президент на совещании с руководителями нефтяных компаний заявил о готовности Москвы снизить добычу нефти примерно на 10 млн барр./сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.

Страны ОПЕК+ согласились провести внеочередную встречу, где планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, однако затем ее перенесли на поздний срок.