Стала известна дата встречи ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти

Встреча пройдет 6 апреля в формате видеоконференции, участники обсудят новую декларацию о сотрудничестве.

Встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

Читайте такжеЦена российской нефти опустилась до 10 долларов - минимума с 1999 года

В заявлении ведомства отмечается, что Баку получил приглашение на встречу, ее целью станет стабилизация рынка нефти. Участники обсудят новую декларацию о сотрудничестве, пишет РБК.

Ранее провести срочную встречу ОПЕК+ предложила Саудовская Аравия, чтобы прийти к соглашению о балансировке рынка. В тот же день президент США Дональд Трамп рассказал о прошедших телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом. Он также выразил уверенность, что Москва и Эр-Рияд сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки. В Кремле информацию о разговоре Путина с саудовским принцем опровергли.

Соглашение об ограничении добычи между странами ОПЕК+, куда входила Россия, утратило силу 1 апреля. Стороны не смогли договориться о продлении договора: Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн баррелей в сутки).

В результате 9 марта цены на нефть обрушились: стоимость Brent опускалась почти до $31 за баррель, а WTI — ниже $30 за баррель. 30 марта Brent опустилась ниже $23. С начала года баррель Brent упал в цене в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). На торгах 3 апреля стоимость барреля Brent с поставкой в июне по состоянию на 10:45 составила $30,84.

После срыва сделки Саудовская Аравия заявила, что нарастит добычу до 13 млн баррелей в сутки. Bloomberg также писал, что Эр-Рияд может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой» — по $25 за баррель. Россия, в свою очередь, наращивать добычу не собирается, говорил министр энергетики Александр Новак.