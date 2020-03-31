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Цена российской нефти обновила очередной антирекорд

19:34, 31 марта 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Urals продается с дисконтом к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти. В понедельник скидка составила $4,75 — это максимум с июня 2008 года.

Стоимость Urals c поставкой в Средиземноморье подешевела до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 года.

Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.). Расчетная цена Urals в российских портах составила в понедельник 30 марта: на условиях FOB Новороссийск — $12,96 (скидка к североморскому датированному — минус $4,79) и на условиях FOB Приморск — $11,41 (скидка — минус $6,34), сообщили РБК в Argus.

Снижение Urals до уровня меньше $15 за баррель приведет к резкому снижению нефтегазовых доходов бюджета РФ.

В ближайшие три-четыре месяца на цену будут влиять два шоковых фактора — катастрофическое падение спроса на нефть из-за распространения коронавируса и ценовая война России и Саудовской Аравии, пишут аналитики Bank of America в обзоре от 30 марта. По их оценкам, в 2020 году спрос на нефть упадет на рекордные 4,5 млн барр. в сутки, цена сорта Brent в среднем составит $37, но в ближайшие недели может опускаться ниже $20 за баррель. На физическом рынке ситуация еще хуже: во многих регионах мира нефть продается менее чем за $10 за баррель, а в некоторых районах уже отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть), писал Bloomberg.

В следующем году Brent может подорожать до $45 за баррель на фоне коллапса добычных проектов и восстановления спроса на нефть, но ситуация остается крайне непредсказуемой, так как совершенно не ясно, как будет выглядеть картина потребления после коронавируса, заключает Bank of America.

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