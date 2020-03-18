Стоимость нефти обновила минимум четвертый раз за день

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25.

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 19.43 по Киеву до $24,96 за баррель. За сутки цена за баррель упала на 15,1%.

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Нефть WTI с поставками в апреле торговалась за $20,56, снизившись на 31,0%.

Цены на нефть начали падать в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо, пишут “Ведомости”.

В начале марта Россия не стала продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, после чего и Россия, и ведущая страна ОПЕК Саудовская Аравия объявили о намерении нарастить добычу. После этого цены в один день достигли $31,29, падение составило 30%. Однако вскоре цена выросла до $36.

Как сообщал УНИАН, падение цен на нефть отразилось на курсе российского рубля. 18 марта курс рубля к доллару в моменте поднимался до максимально допустимой на этот день отметки – 80,87 руб., евро ‒ до 88,72 руб.