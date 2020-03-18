Российский рубль резко упал из-за дешевой нефти

Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже. Негативное влияние на курс рубля оказало падение цен на нефть до минимума за последние 17 лет, а также паника на мировых фондовых рынках из-за пандемии коронавируса.

В России курс доллара вырос на 7,19%, до 80,87 руб., следует из данных Московской биржи. По состоянию на 20:08 по Киеву курс евро вырос на 7,02%, 88,725 руб. Читайте такжеЭкономика коронавируса: как страны мира спасаются от кризиса в условиях пандемии Таким образом, курсы обеих валют достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта. Выставить заявки выше этого уровня нельзя, для продолжения торгов с учетом возможного дальнейшего роста биржа должна расширить границы колебания валютного курса рубля, пишет РБК. Курсы доллара и евро растут на фоне падения нефтяных котировок. Вечером 18 марта на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель. По состоянию на 19:35 баррель Brent стоил $24,75. В прошлый раз цены были на таком уровне в мае 2003 года.

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