Российский рубль резко упал из-за дешевой нефти
В России курс доллара вырос на 7,19%, до 80,87 руб., следует из данных Московской биржи. По состоянию на 20:08 по Киеву курс евро вырос на 7,02%, 88,725 руб.
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Таким образом, курсы обеих валют достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта.
Выставить заявки выше этого уровня нельзя, для продолжения торгов с учетом возможного дальнейшего роста биржа должна расширить границы колебания валютного курса рубля, пишет РБК.
Курсы доллара и евро растут на фоне падения нефтяных котировок. Вечером 18 марта на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель. По состоянию на 19:35 баррель Brent стоил $24,75. В прошлый раз цены были на таком уровне в мае 2003 года.