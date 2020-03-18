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Российский рубль резко упал из-за дешевой нефти

20:11, 18 марта 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

В России курс доллара вырос на 7,19%, до 80,87 руб., следует из данных Московской биржи. По состоянию на 20:08 по Киеву курс евро вырос на 7,02%, 88,725 руб.

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Таким образом, курсы обеих валют достигли максимального предела роста, установленного Мосбиржей 18 марта.

Выставить заявки выше этого уровня нельзя, для продолжения торгов с учетом возможного дальнейшего роста биржа должна расширить границы колебания валютного курса рубля, пишет РБК.

Курсы доллара и евро растут на фоне падения нефтяных котировок. Вечером 18 марта на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель. По состоянию на 19:35 баррель Brent стоил $24,75. В прошлый раз цены были на таком уровне в мае 2003 года.

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