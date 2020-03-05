Облгазы Фирташа ответили на обвинения нового оператора ГТС

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил, что газораспределительные компании задолжали ему за услуги по балансировке 579,6 млн грн.

Операторы газораспределительных сетей (ГРС, облгазы), входящие в «Региональную газовую компанию» (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, назвали манипуляцией заявление «Оператора ГТС Украины» о несанкционированном отборе газа, поскольку в течение последних месяцев покупают необходимые объемы на Украинской энергетической бирже.

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Такое заявление сделали в компании «РГК», комментируя информацию «Оператора ГТС Украины» о несанкционированном отборе газа со стороны облгазов.

«После 20 января 2020 года операторы ГРС, работающих под брендом «РГК», не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны «Оператора ГТС Украины», которое было распространено некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности», - сказано в сообщении.

По информации «РГК», с целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный период Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение уменьшить тарифную выручку операторов ГРС в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем «Оператор ГТС Украины» был заранее проинформирован.

«В связи с этим операторы ГРС направили «Оператору ГТС» предложения о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого регулятором», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее «Оператор ГТС Украины» заявил, что участники рынка газа задолжали ему за услуги по балансировке 579,6 млн грн, 70% из этой суммы накопили газораспределительные компании группы «Региональная газовая компания» бизнесмена Дмитрия Фирташа.