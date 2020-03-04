Облгазы Фирташа не платят за газ новому оператору ГТС

Задолженность участников рынка газа перед «Оператором ГТС Украины» за небалансы в январе составила 580 млн грн.

Задолженность участников рынка газа перед «Оператором ГТС Украины» в январе 2020 года составила 579,6 млн грн, 70% из этой суммы накопили газораспределительные компании группы «Региональная газовая компания» бизнесмена Дмитрия Фирташа, говорится в сообщении оператора.

Читайте такжеОператор ГТС Украины купит технического газа на 9 миллиардов гривень

«По состоянию на 2 марта 2020 года задолженность ОГРС (облгазов) составляет 579,6 млн грн. Наибольшим должником нового оператора ГТС стала группа РГК. Облгазы этой группы в январе 2020 года допустили на своих сетях несанкционированные отборы газа в объеме 65,7 млн куб. м общей стоимостью 414 млн грн», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, теперь из-за задолженности существует реальная угроза финансовой стабильности нового независимого оператора ГТС. По предварительным расчетам, размер такой безнадежной задолженности может достичь 10 млрд грн уже до конца 2020 года.

«Вся прибыль от нового транзитного соглашения с «Газпромом» будет потрачена на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов, а государство не сможет получить дивиденды от работы «Оператора ГТС Украины», - отметили в компании.

В связи с этим, «Оператор ГТС Украины» обращается к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием принять необходимые меры по решению этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

На конец 2019 года долг за негативные небалансы участников рынка природного газа перед «Укртрансгазом» достиг 44,048 млрд грн.