Минфин назначил трех членов набсовета "Укрэнерго"

Таким образом, набсовет госкомпании "Укрэнерго" теперь функционирует в полном составе.

Министерство финансов Украины своим приказом назначило в состав наблюдательного совета государственной компании "Укрэнерго" новых представителей от государства: Юрия Гелетия, Льва Пидлисецкого и Юрия Токарского.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Согласно сообщению, этим же документом прекращены полномочия следующих представителей государства в набсовете компании: Сергея Кушнира и Александра Поплавского, которые были членами наблюдательного совета "Укрэнерго" с октября 2018 года. Полномочия члена наблюдательного совета Максима Немчинова были прекращены в июле 2019 года.

Таким образом, на сегодняшний день наблюдательный совет "Укрэнерго" функционирует в полном составе, в который входят четыре независимых члена - Шевки Аджунер, Педер Андреасен, Оливье Апперт и Луиджи де Франциски и трое представителей государства.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля наблюдательный совет оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" назначил первого заместителя главы правления Владимира Кудрицкого новым исполняющим обязанности директора компании после того, как глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил о своей отставке.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.