Цена газа в Украине упала до десятилетнего минимума

По прогнозам главы энергокомпании ETG.UA, цена на газ в 2020 году будет держаться на уровне 120-150 долл. за тыс. кубометров.

Цена газа на украинском рынке упала до десятилетнего минимума - до отметки 186 долларов за 1 тыс. кубометров, начиная с третьего квартала 2019 года, говорится в сообщении энергетической компании ETG.UA.

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«Цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за тыс. куб. м, начиная с третьего квартала 2019 года, что является минимумом для последних 10-ти лет. В начале 2020 года был небольшой рост, но уже сейчас понятно, что продолжающаяся теплая зима и китайский коронавирус опустят ценовую планку еще ниже", - отметили в компании.

По информации компании, на текущую цену газа, как на украинском, так и на мировых рынках, повлияло несколько факторов. Во-первых, аномально теплая зима в нашей стране и во всей Европе. Вторая причина – политическая. В ожидании решения по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейские участники рынка заполнили все доступные хранилища. В конце декабря прошлого года переговоры по газу между Украиной и РФ завершились подписанием нового договора, в связи с чем предложение превысило спрос.

В компании ETG.UA отметили, что третий фактор не столь очевиден: китайская промышленность, которая является основным мировым потребителем газа, из-за коронавируса значительно сократила производство, в некоторых отраслях с показателем до 40%. Соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке просела еще ниже.

«Опираясь на эту информацию, мы можем прогнозировать цену в 2020 году на уровне 120-150 долл. Россия со своим «Северным» и «Южным» потоками, а также поставки сжиженного газа из США и той же России, создают избыточное предложение на рынке, потому существенной корректировки цены в сторону повышения ожидать не стоит», - цитирует пресс-служба руководителя компании ETG.UA Владимира Шведкого.

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2019 года.