Иск на $8 миллиардов: «Нафтогаз» завершает подготовку документов в рамках арбитража против РФ по активам в Крыму

С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» от России составляет 8 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на этой неделе завершит подготовку документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении захвата активов в Крыму, которые оцениваются приблизительно в 8 млрд долл., включая проценты.

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Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет», - написал он.

При этом Витренко подчеркнул, что в арбитраже по активам в Крыму компании противостоит государство Российская Федерация, а не «Газпром». Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение, которое «Нафтогаз» заключил в декабре после того, как «Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража выплатить Украине компенсацию в размере 4,6 млрд долл. и продолжил транзит газа.

По словам топ-менеджера НАК, премьер-министр Украины в своем письме наблюдательному совету «Нафтогаза» отметил, что договоренности с «Газпромом» стали возможными благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностей на межгосударственном уровне.

«Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долл. включая проценты)», - написал он.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» составляет 8 млрд долл.