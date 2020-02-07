Прокуратура Киева открыла производство по запрету приватизации "Центрэнерго"

Судья Хозяйственного суда столицы в конце января запретил Фонду госимущества принимать какие-либо меры по приватизации "Центрэнерго".

Прокуратура Киева открыла производство о принятии судьей решения о запрете приватизации ПАО "Центрэнерго".

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Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в рамках рассмотрения иска предприятия судьей Хозяйственного суда столицы по заявлению истца было принято решение об обеспечении иска путем запрета Фонду государственного имущества Украины предпринимать какие-либо действия по приватизации ПАО "Центрэнерго".

"Указанное решение было принято судом вопреки правовым заключениям Верховного суда, который уже выразил позицию по этому поводу, в частности, о том, что запрет на проведение приватизации ПАО "Центрэнерго" противоречит требованиям процессуального законодательства и является мерой, не соизмеримой с заявленными исковыми требованиями", - заявили в столичной прокуратуре.

В связи с этим прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в конце января Хозяйственный суд Киева запретил приватизацию госкомпании "Центрэнерго" до решения по существу спора Фонда госимущества и ООО "Укрдонинвест".

Компания "Центрэнерго" была включена в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс. Советник по приватизации "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила пакет акций предприятия (78,3%), который принадлежит государству, в 5,985 миллиарда гривень (225,48 миллиона долларов).

Однако конкурс по продаже отменили, а в Фонде госимущества заявили, что участники конкурса ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства. В 2018 году компания "Укрдонинвест" обратилась в суд с иском, требуя признать себя участником конкурса по приватизации "Центрэнерго" с признанием недействительным приказа Фонда госимущества об отмене продажи компании. Фонд планировал продать госпакет акций предприятия в 2020 году как объект большой приватизации.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.