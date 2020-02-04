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В 2020 году выплаты по "зеленому" тарифу вырастут почти вдвое

14:56, 04 февраля 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Если в прошлом году на "зеленую" энергетику было выплачено 27 миллиардов гривень, то в этом году 48 миллиардов гривень, то есть плюс 21 миллиард, которые необходимо где-то взять. Это сложный вопрос", - сказал Герус.

По его словам, это связано с тем, что в Украине на законодательном уровне закреплен один из самых высоких в мире "зеленых" тарифов, который для солнечных станций составляет 15 евроцентов за киловатт, тогда как в Германии - 4,7 евроцента, а в Узбекистане - 6 евроцентов.

Он отметил, что сегодня с инвесторами ведется диалог с целью изменения "зеленого" тарифа.

"Но тут нужно быть очень аккуратными. На данный момент никакой законопроект (об изменении "зеленого" тарифа - УНИАН) не зарегистрирован. Мы не спешим, идет диалог (с инвесторами - УНИАН), он непростой", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит выплат объектам возобновляемой энергетики по "зеленому" тарифу в 2020 году на уровне 8,2 миллиарда гривень.

Ожидается, что в ближайшее время будет введено 1,4 ГВт мощностей сектора ВИЭ, что будет иметь значительные последствия для сектора энергетики Украины в целом.

В украинскую возобновляемую энергетику в 2019 году было инвестировано 3,7 миллиарда долларов, что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей. Таким образом, на конец года общая мощность ВИЭ составила 6,8 ГВт.

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