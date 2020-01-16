Объем черного рынка газа в Украине составляет до $600 миллионов – Витренко

По словам Витренко, весь объем украинского рынка составляет приблизительно 30 миллионов кубометров.

Объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от 60 миллионов долларов до 600 млн долларов в год.

Об этом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сказал в интервью изданию Гордон.

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«Если есть черный рынок других товаров, например, черный рынок спирта, значит, при производстве таких товаров должен потребляться и газ. Например, легко подсчитать, сколько требуется газа для производства спирта, а после подсчитать, сколько в Украине производится спирта вбелую и сколько при этом потребляется газа - разница и будет то, что условно называется левым спиртом. По черному рынку газа оценки очень разные, в среднем - примерно от 1 до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляется вчерную, то есть за него платится наличка», - заявил он.

Витренко добавил, что весь объем украинского рынка составляет приблизительно 30 миллионов кубометров.

«Соответственно, 10% - это 3 миллиона. Один кубометр стоит примерно 200 долларов, то есть объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от 60 миллионов долларов до 600 млн долларов в год», - объяснил он.