Контрактов и переговоров о покупке газа у России нет - Витренко

Юрий Витренко отметил, что Украина не покупает напрямую газ у «Газпрома», потому что Россия прекратила поставки газа.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что контрактов и переговоров о покупке газа у России нет.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

На вопрос, мог бы "Нафтогаз" иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у российского "Газпрома", Витренко ответил: "Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

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"Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас есть сейчас законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома", и раньше были. Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", - пояснил Витренко.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млрд долл.