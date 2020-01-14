В "Нафтогазе" рассказали о судьбе премий для руководства за полученные от "Газпрома" $2,9 миллиарда

Юрий Витренко отметил, что вопрос премий — это компетенция правления компании в соответствии с решением наблюдательного совета.

Премии менеджменту Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за полученные от российского «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от «Газпрома» накануне Нового года 2,9 миллиарда долларов еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании», - написал Витренко.

Также он отметил, что вопрос премий — это компетенция правления компании в соответствии с решением наблюдательного совета.

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«Я не назначаю сам себе премию. Это может делать только правление «Нафтогаза» - согласно решению Наблюдательного совета «Нафтогаза». Моей фамилии вы не найдете среди членов правления «Нафтогаза», - сообщил Витренко.

Он подтвердил, что согласно контрактам группа работников должна получить 1% от выигранных денег.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

Сумма премии была разделена на две части. Первая часть премий на сумму 20,7 млн долл уже была выплачена. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет после успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл. + проценты).