Гончарук хочет ликвидировать в Украине теневой рынок нефтепродуктов

По его словам, все теневые схемы на рынке будут разоблачены и ликвидированы, а их участники – привлечены к ответственности.

Ликвидация теневого рынка нефтепродуктов является одной из приоритетных задач правительства, поэтому государственные органы продолжат борьбу с нелегальными заправками.

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Об этом на своей странице в Telegram написал премьер-министр Алексей Гончарук по итогам сегодняшней встречи с операторами автозаправочных станций.

"В Украине не будет теневого рынка нефтепродуктов. Все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники – привлечены к ответственности", - написал он.

Гончарук отметил, что по инициативе президента Владимира Зеленского начата широкая кампания по ликвидации теневых схем торговли топливом. Уже проведено 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ, проверена информация о 1399 нелегальных АЗС, из которых 377 остановили свою деятельность, 316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам, 243 - демонтированы за отчетный период, а 463 - оформили лицензию.

Премьер добавил, что в результате проверок из оборота изъяли 4 тысячи тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 миллиона гривень, а также оборудование на сумму 94,2 миллиона гривень, открыто 292 административных и 152 уголовных производства.

"Правительство сделало решительные шаги. Совместно с нефтетрейдерами мы продолжим борьбу с нелегальными АЗС. Об этом мы договорились на очередной встрече сегодня. Украинцы будут покупать горючее европейского качества только у лицензированных нефтетрейдеров. Это один из приоритетов нашего правительства", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года, отметив, что все АЗС будут работать по лицензиям "или не будут вообще".