В Кабмине планируют "ликвидировать проблему" нелегальных АЗС по всей стране до 9 января

Премьер отметил, что дал поручение ликвидировать проблему до 9 января, чтобы как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны.

За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных автозаправочных станций и наложен арест на 275,4 тонн горючего.

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Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Продолжается борьба с деятельностью нелегальных АЗС по всей Украине. Всего за три недели работы СБУ, ДФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 демонтировано и арестовано 275,4 тонн горючего", - написал он.

По словам Гончарука, к работе также привлечено руководство всех областных госадминистраций.

Премьер отметил, что дал поручение ликвидировать проблему до 9 января, чтобы как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны.